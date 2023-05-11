Иевлева (Беспалова) Фекла
Место рождения
Дата рождения24.09.1811
Дата смерти17.10.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1811
Отец: Беспаловъ Иванъ
Мать: Беспалова Аксинья
Рождение ребёнка
29.11.1836
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.06.1838
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.02.1841
Сын: Иевлевъ Федоръ
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.08.1842
Сын: Иевлевъ Матвей
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.10.1843
Сын: Иевлевъ Кузьма
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.05.1845
Сын: Иевлевъ Алексей
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.04.1847
Сын: Иевлевъ Федоръ
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.03.1849
Сын: Иевлевъ Гавріилъ
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.03.1851
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иевлевъ Иванъ
Смерть
17.10.1852