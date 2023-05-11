Иевлева (Беспалова) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева (Беспалова) Фекла

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.09.1811

Дата смерти

17.10.1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1811

Отец: Беспаловъ Иванъ

Мать: Беспалова Аксинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1836

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1838

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1841

Сын: Иевлевъ Федоръ

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1842

Сын: Иевлевъ Матвей

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1843

Сын: Иевлевъ Кузьма

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1845

Сын: Иевлевъ Алексей

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1847

Сын: Иевлевъ Федоръ

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1849

Сын: Иевлевъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1851

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлевъ Иванъ

Смерть
17.10.1852
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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