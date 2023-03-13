Беспаловъ Иванъ
Место рождениявПочинке Печерскомъ
Дата рождения1748
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Беспаловъ Иванъ Никифоровъ
Мать: не указана
вПочинке Печерскомъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Безпаловъ Ефимъ
Мать ребёнка: Беспалова Аксинья Якимова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Лиходумова Пелагея
Мать ребёнка: Беспалова Аксинья Якимова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Беспаловъ Маркелъ
Мать ребёнка: Беспалова Аксинья Якимова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Беспаловъ Иванъ
Мать ребёнка: Беспалова Аксинья Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1791