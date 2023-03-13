Беспаловъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеспаловъ Иванъ

Беспаловъ Иванъ

Место рождения

вПочинке Печерскомъ

Дата рождения

1748

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Беспаловъ Иванъ Никифоровъ

Мать: не указана

вПочинке Печерскомъ
Рождение ребёнка
1771

Сын: Безпаловъ Ефимъ

Мать ребёнка: Беспалова Аксинья Якимова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Лиходумова Пелагея

Мать ребёнка: Беспалова Аксинья Якимова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Беспаловъ Маркелъ

Мать ребёнка: Беспалова Аксинья Якимова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Беспаловъ Иванъ

Мать ребёнка: Беспалова Аксинья Якимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова Аксинья Якимова

Смерть
1791