Лиходумова (Беспалова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛиходумова (Беспалова) Пелагея

Лиходумова (Беспалова) Пелагея

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Беспаловъ Иванъ

Мать: Беспалова Аксинья Якимова

Бракосочетание
25.01.1797

Муж: Лиходумовъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1800

Дочь: Лиходумова Авдотья

Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1802

Дочь: Демидова Катерина

Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1804

Сын: Лиходумовъ Данила

Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1807

Дочь: Лиходумова Наталья

Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Лиходумовъ Степанъ

Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Лиходумовъ Онисья

Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ

Рождение ребёнка
09.09.1815

Дочь: Лиходумова Анна

Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Лиходумовъ Акимъ

Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1820

Дочь: Лиходумова Авдотья

Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close