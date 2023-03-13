Лиходумова (Беспалова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Беспаловъ Иванъ
Бракосочетание
25.01.1797
Муж: Лиходумовъ Власъ
Рождение ребёнка
07.03.1800
Дочь: Лиходумова Авдотья
Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ
Рождение ребёнка
16.11.1802
Дочь: Демидова Катерина
Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ
Рождение ребёнка
20.12.1804
Сын: Лиходумовъ Данила
Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ
Рождение ребёнка
25.08.1807
Дочь: Лиходумова Наталья
Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Лиходумовъ Степанъ
Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Лиходумовъ Онисья
Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ
Рождение ребёнка
09.09.1815
Дочь: Лиходумова Анна
Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ
Рождение ребёнка
1815
Сын: Лиходумовъ Акимъ
Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ
Рождение ребёнка
25.01.1820
Дочь: Лиходумова Авдотья
Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Лиходумовъ Власъ