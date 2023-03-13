Лиходумовъ Власъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиходумовъ Власъ

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Место рождения

деревни Кресцей

Дата рождения

1778

Дата смерти

06.11.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Лиходумовъ Тимофей

Мать: Лиходумова Авдотья

деревни Кресцей
Бракосочетание
25.01.1797

Жена: Лиходумова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1800

Дочь: Лиходумова Авдотья

Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1802

Дочь: Демидова Катерина

Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1804

Сын: Лиходумовъ Данила

Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1807

Дочь: Лиходумова Наталья

Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Лиходумовъ Степанъ

Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Лиходумовъ Онисья

Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея

Рождение ребёнка
09.09.1815

Дочь: Лиходумова Анна

Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Лиходумовъ Акимъ

Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1820

Дочь: Лиходумова Авдотья

Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея

Смерть
06.11.1847
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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