Лиходумовъ Власъ
Место рождениядеревни Кресцей
Дата рождения1778
Дата смерти06.11.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Лиходумовъ Тимофей
Мать: Лиходумова Авдотья
деревни Кресцей
Бракосочетание
25.01.1797
Жена: Лиходумова Пелагея
Рождение ребёнка
07.03.1800
Дочь: Лиходумова Авдотья
Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея
Рождение ребёнка
16.11.1802
Дочь: Демидова Катерина
Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея
Рождение ребёнка
20.12.1804
Сын: Лиходумовъ Данила
Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея
Рождение ребёнка
25.08.1807
Дочь: Лиходумова Наталья
Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея
Рождение ребёнка
1810
Сын: Лиходумовъ Степанъ
Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Лиходумовъ Онисья
Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея
Рождение ребёнка
09.09.1815
Дочь: Лиходумова Анна
Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея
Рождение ребёнка
1815
Сын: Лиходумовъ Акимъ
Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея
Рождение ребёнка
25.01.1820
Дочь: Лиходумова Авдотья
Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Лиходумова Пелагея
Смерть
06.11.1847