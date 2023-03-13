Лиходумова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Семенъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Щипакина Акулина
Отец ребёнка: Лиходумовъ Тимофей
Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1778
Сын: Лиходумовъ Власъ
Отец ребёнка: Лиходумовъ Тимофей
деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Грызлова Афимья Тимофеева
Отец ребёнка: Лиходумовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лиходумовъ Софронъ
Отец ребёнка: Лиходумовъ Тимофей
деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Полякова Агрофена
Отец ребёнка: Лиходумовъ Тимофей
Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лиходумовъ Тимофей