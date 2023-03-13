Лиходумова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиходумова Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Семенъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Щипакина Акулина

Отец ребёнка: Лиходумовъ Тимофей

Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Лиходумовъ Власъ

Отец ребёнка: Лиходумовъ Тимофей

деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Грызлова Афимья Тимофеева

Отец ребёнка: Лиходумовъ Тимофей

Рождение ребёнка
1781

Сын: Лиходумовъ Софронъ

Отец ребёнка: Лиходумовъ Тимофей

деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Полякова Агрофена

Отец ребёнка: Лиходумовъ Тимофей

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лиходумовъ Тимофей

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