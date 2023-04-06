Полякова (Лиходумова) Агрофена
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти?.08.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Лиходумовъ Тимофей
Мать: Лиходумова Авдотья
Бракосочетание
02.02.1802
Муж: Поляковъ Алексей
Рождение ребёнка
21.02.1807
Дочь: Деулина Авдотья
Отец ребёнка: Поляковъ Алексей
Рождение ребёнка
1808
Сын: Поляковъ Яковъ
Отец ребёнка: Поляковъ Алексей
Рождение ребёнка
04.08.1812
Сын: Поляковъ Дементий
Отец ребёнка: Поляковъ Алексей
Рождение ребёнка
19.04.1814
Дочь: Полякова Александра
Отец ребёнка: Поляковъ Алексей
Смерть
?.08.1848
Причина смерти: отъ холеры