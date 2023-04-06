Полякова (Лиходумова) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Лиходумова) Агрофена

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Место рождения

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

?.08.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Лиходумовъ Тимофей

Мать: Лиходумова Авдотья

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
02.02.1802

Муж: Поляковъ Алексей

Рождение ребёнка
21.02.1807

Дочь: Деулина Авдотья

Отец ребёнка: Поляковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Поляковъ Яковъ

Отец ребёнка: Поляковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1812

Сын: Поляковъ Дементий

Отец ребёнка: Поляковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1814

Дочь: Полякова Александра

Отец ребёнка: Поляковъ Алексей

Смерть
?.08.1848
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ холеры
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