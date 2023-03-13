Лиходумовъ Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти25.05.1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Лиходумовъ Василий
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Щипакина Акулина
Мать ребёнка: Лиходумова Авдотья
Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1778
Сын: Лиходумовъ Власъ
Мать ребёнка: Лиходумова Авдотья
деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Грызлова Афимья Тимофеева
Мать ребёнка: Лиходумова Авдотья
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лиходумовъ Софронъ
Мать ребёнка: Лиходумова Авдотья
деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Полякова Агрофена
Мать ребёнка: Лиходумова Авдотья
Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лиходумова Авдотья
Смерть
25.05.1796
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан