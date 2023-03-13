Лиходумовъ Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиходумовъ Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

25.05.1796

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Лиходумовъ Василий

Мать: Лиходумова Маремьяна Тимофеева

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Щипакина Акулина

Мать ребёнка: Лиходумова Авдотья

Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Лиходумовъ Власъ

Мать ребёнка: Лиходумова Авдотья

деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Грызлова Афимья Тимофеева

Мать ребёнка: Лиходумова Авдотья

Рождение ребёнка
1781

Сын: Лиходумовъ Софронъ

Мать ребёнка: Лиходумова Авдотья

деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Полякова Агрофена

Мать ребёнка: Лиходумова Авдотья

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лиходумова Авдотья

Смерть
25.05.1796
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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