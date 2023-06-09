Щипакина (Лиходумова) Акулина
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти29.04.1804
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Лиходумовъ Тимофей
Мать: Лиходумова Авдотья
Рождение ребёнка
06.05.1794
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Щипакинъ Василий
Рождение ребёнка
1803
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Василий
Рождение ребёнка
1804
Сын: Щипакинъ Филипъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Василий
Смерть
29.04.1804