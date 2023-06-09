Щипакина (Лиходумова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩипакина (Лиходумова) Акулина

Щипакина (Лиходумова) Акулина

Место рождения

Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

29.04.1804

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Лиходумовъ Тимофей

Мать: Лиходумова Авдотья

Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.05.1794

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Щипакинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Щипакинъ Филипъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Василий

Смерть
29.04.1804
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан