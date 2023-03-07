Беспалова Аксинья Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова Аксинья Якимова

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Место рождения

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

26.02.1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Безпаловъ Ефимъ

Отец ребёнка: Беспаловъ Иванъ

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Лиходумова Пелагея

Отец ребёнка: Беспаловъ Иванъ

Рождение ребёнка
1780

Сын: Беспаловъ Маркелъ

Отец ребёнка: Беспаловъ Иванъ

Рождение ребёнка
1786

Сын: Беспаловъ Иванъ

Отец ребёнка: Беспаловъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспаловъ Иванъ

Смерть
26.02.1821
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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