Беспалова Аксинья Якимова
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти26.02.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Безпаловъ Ефимъ
Отец ребёнка: Беспаловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Лиходумова Пелагея
Отец ребёнка: Беспаловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Беспаловъ Маркелъ
Отец ребёнка: Беспаловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Беспаловъ Иванъ
Отец ребёнка: Беспаловъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беспаловъ Иванъ
Смерть
26.02.1821
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан