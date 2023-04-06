Шорохова, Горохова (Беспалова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова, Горохова (Беспалова) Ирина

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.04.1818

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1818

Отец: Беспаловъ Иванъ

Мать: Беспалова Аксинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.03.1849

Муж: Шороховъ-Горшковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1850

Сын: Шороховъ Титъ

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1852

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.09.1856

Муж: Гороховъ Аѳанасій

Рождение ребёнка
25.07.1858

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Гороховъ Аѳанасій

Александровка
Рождение ребёнка
07.02.1861

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Гороховъ Аѳанасій

Александровка
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