Шорохова, Горохова (Беспалова) Ирина
Место рождения
Дата рождения14.04.1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1818
Отец: Беспаловъ Иванъ
Мать: Беспалова Аксинья
Бракосочетание
24.03.1849
Рождение ребёнка
01.04.1850
Сын: Шороховъ Титъ
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Алексей
Рождение ребёнка
19.04.1852
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Алексей
Бракосочетание
09.09.1856
Муж: Гороховъ Аѳанасій
Рождение ребёнка
25.07.1858
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Гороховъ Аѳанасій
Александровка
Рождение ребёнка
07.02.1861
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Гороховъ Аѳанасій
Александровка