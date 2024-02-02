Слепцова (Хлыстунова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепцова (Хлыстунова) Прасковья

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Место рождения

Дмитриевка

Дата рождения

1902

Дата смерти

13.04.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
1930 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Хлыстун Егор

Мать: Хлыстунова (Турлак) Марина

Бракосочетание
1923

Муж: Слепцов Кузьма

Рождение ребёнка
1924

Сын: Слепцов Николай

Отец ребёнка: Слепцов Кузьма

Рождение ребёнка
09.05.1926

Сын: Слепцов Иван

Отец ребёнка: Слепцов Кузьма

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слепцов Кузьма

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Шашкова (Слепцова) Валентина

Отец ребёнка: Слепцов Кузьма

Смерть
13.04.1980

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