Слепцова (Хлыстунова) Прасковья
Место рожденияДмитриевка
Дата рождения1902
Дата смерти13.04.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Хлыстун Егор
Бракосочетание
1923
Муж: Слепцов Кузьма
Рождение ребёнка
1924
Сын: Слепцов Николай
Отец ребёнка: Слепцов Кузьма
Рождение ребёнка
09.05.1926
Сын: Слепцов Иван
Отец ребёнка: Слепцов Кузьма
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слепцов Кузьма
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Шашкова (Слепцова) Валентина
Отец ребёнка: Слепцов Кузьма
Смерть
13.04.1980