Слепцов Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепцов Кузьма

Место рождения

Дмитриевка

Дата рождения

1900

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1902 г.р.

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
1930 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Слепцов Семён

Мать: ?

Дмитриевка
Бракосочетание
1923

Жена: Слепцова Прасковья

Дмитриевка
Рождение ребёнка
1924

Сын: Слепцов Николай

Мать ребёнка: Слепцова Прасковья

Рождение ребёнка
09.05.1926

Сын: Слепцов Иван

Мать ребёнка: Слепцова Прасковья

Дмитриевка
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слепцова Прасковья

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Шашкова Валентина

Мать ребёнка: Слепцова Прасковья

Смерть
1933
Дмитриевка
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