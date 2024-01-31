Слепцов Кузьма
Место рожденияДмитриевка
Дата рождения1900
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Слепцов Семён
Мать: ?
Дмитриевка
Бракосочетание
1923
Жена: Слепцова Прасковья
Дмитриевка
Рождение ребёнка
1924
Сын: Слепцов Николай
Мать ребёнка: Слепцова Прасковья
Рождение ребёнка
09.05.1926
Сын: Слепцов Иван
Мать ребёнка: Слепцова Прасковья
Дмитриевка
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слепцова Прасковья
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Шашкова Валентина
Мать ребёнка: Слепцова Прасковья
Смерть
1933
Дмитриевка