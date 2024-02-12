Хлыстун Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлыстун Егор

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Место рождения

Полтавщина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлыстун ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлыстунова (Турлак) Марина

Рождение ребёнка
1901

Сын: Хлыстунов Андрей

Мать ребёнка: Хлыстунова (Турлак) Марина

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Слепцова (Хлыстунова) Прасковья

Мать ребёнка: Хлыстунова (Турлак) Марина

Рождение ребёнка
1905

Сын: Хлыстун Иван

Мать ребёнка: Хлыстунова (Турлак) Марина

Рождение ребёнка
1909

Сын: Хлыстун Николай

Мать ребёнка: Хлыстунова (Турлак) Марина

Рождение ребёнка
1917

Сын: Хлыстун Александр

Мать ребёнка: Хлыстунова (Турлак) Марина

Смерть
1918

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