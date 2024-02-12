Хлыстун Егор
Место рожденияПолтавщина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлыстун ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Хлыстунов Андрей
Мать ребёнка: Хлыстунова (Турлак) Марина
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Слепцова (Хлыстунова) Прасковья
Мать ребёнка: Хлыстунова (Турлак) Марина
Рождение ребёнка
1905
Сын: Хлыстун Иван
Мать ребёнка: Хлыстунова (Турлак) Марина
Рождение ребёнка
1909
Сын: Хлыстун Николай
Мать ребёнка: Хлыстунова (Турлак) Марина
Рождение ребёнка
1917
Сын: Хлыстун Александр
Мать ребёнка: Хлыстунова (Турлак) Марина
Смерть
1918