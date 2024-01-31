Хлыстун Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлыстун Александр

Хлыстун Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

1880 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Хлыстун Егор

Мать: Хлыстунова (Турлак) Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.