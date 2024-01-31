Хлыстун Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Хлыстун Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1984