Хлыстун Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Хлыстун Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Хлыстунова) Валентина
Мать ребёнка: (Михалец) Наталья Савельевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Хлыстунова) Елена
Мать ребёнка: (Михалец) Наталья Савельевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Хлыстунова) Надежда
Мать ребёнка: (Михалец) Наталья Савельевна
Рождение ребёнка
19.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Михалец) Наталья Савельевна
Смерть
1997