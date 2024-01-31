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Хлыстун Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Хлыстун Егор

Мать: Хлыстунова (Турлак) Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Михалец) Наталья Савельевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Хлыстунова) Валентина

Мать ребёнка: (Михалец) Наталья Савельевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Хлыстунова) Елена

Мать ребёнка: (Михалец) Наталья Савельевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Хлыстунова) Надежда

Мать ребёнка: (Михалец) Наталья Савельевна

Рождение ребёнка
19.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Михалец) Наталья Савельевна

Смерть
1997

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