Хлыстунова (Турлак) Марина
Место рожденияЧернигов
Дата рождения1880
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Турлак Павел
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлыстун Егор
Рождение ребёнка
1901
Сын: Хлыстунов Андрей
Отец ребёнка: Хлыстун Егор
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Слепцова (Хлыстунова) Прасковья
Отец ребёнка: Хлыстун Егор
Рождение ребёнка
1905
Сын: Хлыстун Иван
Отец ребёнка: Хлыстун Егор
Рождение ребёнка
1909
Сын: Хлыстун Николай
Отец ребёнка: Хлыстун Егор
Рождение ребёнка
1917
Сын: Хлыстун Александр
Отец ребёнка: Хлыстун Егор
Смерть
1970