Хлыстунова (Турлак) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлыстунова (Турлак) Марина

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Место рождения

Чернигов

Дата рождения

1880

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Турлак Павел

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлыстун Егор

Рождение ребёнка
1901

Сын: Хлыстунов Андрей

Отец ребёнка: Хлыстун Егор

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Слепцова (Хлыстунова) Прасковья

Отец ребёнка: Хлыстун Егор

Рождение ребёнка
1905

Сын: Хлыстун Иван

Отец ребёнка: Хлыстун Егор

Рождение ребёнка
1909

Сын: Хлыстун Николай

Отец ребёнка: Хлыстун Егор

Рождение ребёнка
1917

Сын: Хлыстун Александр

Отец ребёнка: Хлыстун Егор

Смерть
1970

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