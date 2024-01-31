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Слепцов Иван

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Место рождения

Дмитриевка

Дата рождения

09.05.1926

Дата смерти

31.01.1986

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1926

Отец: Слепцов Кузьма

Мать: Слепцова (Хлыстунова) Прасковья

Бракосочетание
1954

Жена: Калашникова (Калашникова) Серафима

Рождение ребёнка
11.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашникова (Калашникова) Серафима

Рождение ребёнка
14.04.1959

Сын: Слепцов Александр Иванович

Мать ребёнка: Калашникова (Калашникова) Серафима

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
31.01.1986
Похороны
Неизвестно

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