Слепцов Иван
Место рожденияДмитриевка
Дата рождения09.05.1926
Дата смерти31.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1926
Отец: Слепцов Кузьма
Бракосочетание
1954
Рождение ребёнка
11.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калашникова (Калашникова) Серафима
Рождение ребёнка
14.04.1959
Сын: Слепцов Александр Иванович
Мать ребёнка: Калашникова (Калашникова) Серафима
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
31.01.1986
Похороны
Неизвестно