Шашкова (Слепцова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Слепцов Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1970