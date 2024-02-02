Шашкова (Слепцова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашкова (Слепцова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Слепцов Кузьма

Мать: Слепцова (Хлыстунова) Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1970

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