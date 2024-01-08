Украинский Яков Трофимович
Место рождения
Дата рожденияС 1781 по 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
С 1781 по 1782
Отец: Украинский Трофим Кириллович
Мать: Украинская Елена
Ф.И-18.Оп.1.Д.187.Л.0386.jpg
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Украинская Анилина
Рождение ребёнка
С 1805 по 1806
Сын: Украинский Ефим Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Ревизская сказка по Талам 1850
Рождение ребёнка
С 1813 по 1814
Сын: Украинский Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1816 по 1817
Сын: Украинский Кондрат Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1817 по 1818
Сын: Украинский Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно