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Украинский Яков Трофимович

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

С 1781 по 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1781 по 1782

Отец: Украинский Трофим Кириллович

Мать: Украинская Елена

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.187.Л.0386.jpg
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Украинская Анилина

Рождение ребёнка
С 1805 по 1806

Сын: Украинский Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка по Талам 1850
Рождение ребёнка
С 1813 по 1814

Сын: Украинский Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1816 по 1817

Сын: Украинский Кондрат Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1817 по 1818

Сын: Украинский Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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