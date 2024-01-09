Украинский Трофим Кириллович
Место рождения
Дата рожденияС 1743 по 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1743 по 1744
Отец: Украинский Кирилл
Мать: не указана
Ф.И-18.Оп.1.Д.187.Л.0386.jpg
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Украинская Елена
Рождение ребёнка
С 1777 по 1778
Сын: Украинский Петр Трофимович
Мать ребёнка: Украинская Елена
Рождение ребёнка
С 1781 по 1782
Сын: Украинский Яков Трофимович
Мать ребёнка: Украинская Елена
Ф.И-18.Оп.1.Д.187.Л.0386.jpg
Рождение ребёнка
С 1811 по 1812
Дочь: Украинская Устинья Трофимовна
Мать ребёнка: Украинская Елена
Рождение ребёнка
До 1844
Сын: Украинский Семен Трофимович
Мать ребёнка: Украинская Елена
Смерть
Неизвестно