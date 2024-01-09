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Украинский Трофим Кириллович

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

С 1743 по 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1743 по 1744

Отец: Украинский Кирилл

Мать: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.187.Л.0386.jpg
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Украинская Елена

Рождение ребёнка
С 1777 по 1778

Сын: Украинский Петр Трофимович

Мать ребёнка: Украинская Елена

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1781 по 1782

Сын: Украинский Яков Трофимович

Мать ребёнка: Украинская Елена

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.187.Л.0386.jpg
Рождение ребёнка
С 1811 по 1812

Дочь: Украинская Устинья Трофимовна

Мать ребёнка: Украинская Елена

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1844

Сын: Украинский Семен Трофимович

Мать ребёнка: Украинская Елена

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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