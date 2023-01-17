село Талы, село Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Талы

Кантемировский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись конной шерстобойни жителя слободы Талы Таловской волости Богучарского уезда Гонзюкова Леонтия Федоровича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опис Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителя слободы Талы Таловской волости Богучарского уезда Клочкова Андриана Васильевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской обла Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Талы Таловской волости Богучарского уезда Лисицкого Василия Касьяновича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителя слободы Талы Таловской волости Богучарского уезда Лисицкого Ивана Степановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской област Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Талы Таловской волости Богучарского уезда Лисицкого Ивана Степановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все
Опись имущества конной мельницы и просорушки жителя слободы Талы Таловской волости Богучарского уезда Лисицкого Федора Максимовича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской обла Показать все
Опись имущества конной просорушки жителя слободы Талы Таловской волости Богучарского уезда Придыбайлова Ивана Афанасьевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Опись имущества конной шерстобойни жителя слободы Талы Таловской волости Богучарского уезда Садовничего Тимофея Алексеевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Богучарский уезд
784Талы, слоб. каз.при рч. Богучарке.343052217821832Церковь православная. Ярмарок 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Таловская волость
445. Талы, слобода бывшая государственная, при речке Богучаре, дворов 680, жителей 5653, волостное правление (уездный город в 34 верстах), церковь православная, почтовая Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Кантемировский район
7209Талысело49°51'с.ш.40°05'в.д.M-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Кантемировский муниципальный район, Таловское сельское поселение
20619452101с Талысело
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