Талы
Кантемировский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Опись конной шерстобойни жителя слободы Талы Таловской волости Богучарского уезда Гонзюкова Леонтия Федоровича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опис Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителя слободы Талы Таловской волости Богучарского уезда Клочкова Андриана Васильевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской обла Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Талы Таловской волости Богучарского уезда Лисицкого Василия Касьяновича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителя слободы Талы Таловской волости Богучарского уезда Лисицкого Ивана Степановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской област Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Талы Таловской волости Богучарского уезда Лисицкого Ивана Степановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все
Опись имущества конной мельницы и просорушки жителя слободы Талы Таловской волости Богучарского уезда Лисицкого Федора Максимовича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской обла Показать все
Опись имущества конной просорушки жителя слободы Талы Таловской волости Богучарского уезда Придыбайлова Ивана Афанасьевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Опись имущества конной шерстобойни жителя слободы Талы Таловской волости Богучарского уезда Садовничего Тимофея Алексеевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
784Талы, слоб. каз.при рч. Богучарке.343052217821832Церковь православная. Ярмарок 4.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
445. Талы, слобода бывшая государственная, при речке Богучаре, дворов 680, жителей 5653, волостное правление (уездный город в 34 верстах), церковь православная, почтовая Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7209Талысело49°51'с.ш.40°05'в.д.M-37-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20619452101с Талысело