Украинский Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияС 1817 по 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
С 1817 по 1818
Отец: Украинский Яков Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1842
Сын: Украинский Максим Николаевич
Мать ребёнка: Украинская София
Рождение ребёнка
26.10.1845
Сын: Украинский Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Украинская София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Украинская София
Смерть
Неизвестно