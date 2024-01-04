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Украинский Николай Яковлевич

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

С 1817 по 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1817 по 1818

Отец: Украинский Яков Трофимович

Мать: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1842

Сын: Украинский Максим Николаевич

Мать ребёнка: Украинская София

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1845

Сын: Украинский Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Украинская София

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Украинская София

Смерть
Неизвестно
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