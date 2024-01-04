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Украинская Елена

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

С 1743 по 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1743 по 1744 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
С 1743 по 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1777 по 1778

Сын: Украинский Петр Трофимович

Отец ребёнка: Украинский Трофим Кириллович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1781 по 1782

Сын: Украинский Яков Трофимович

Отец ребёнка: Украинский Трофим Кириллович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
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Рождение ребёнка
С 1811 по 1812

Дочь: Украинская Устинья Трофимовна

Отец ребёнка: Украинский Трофим Кириллович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1844

Сын: Украинский Семен Трофимович

Отец ребёнка: Украинский Трофим Кириллович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Украинский Трофим Кириллович

Смерть
Неизвестно
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