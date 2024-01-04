Украинская Елена
Место рождения
Дата рожденияС 1743 по 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1743 по 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1777 по 1778
Сын: Украинский Петр Трофимович
Отец ребёнка: Украинский Трофим Кириллович
Рождение ребёнка
С 1781 по 1782
Сын: Украинский Яков Трофимович
Отец ребёнка: Украинский Трофим Кириллович
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Рождение ребёнка
С 1811 по 1812
Дочь: Украинская Устинья Трофимовна
Отец ребёнка: Украинский Трофим Кириллович
Рождение ребёнка
До 1844
Сын: Украинский Семен Трофимович
Отец ребёнка: Украинский Трофим Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно