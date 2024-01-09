Украинский Ефим Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияС 1805 по 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
С 1805 по 1806
Отец: Украинский Яков Трофимович
Мать: не указана
Ревизская сказка по Талам 1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Украинская Анна
Рождение ребёнка
С 1827 по 1828
Дочь: Украинская Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Украинская Анна
Рождение ребёнка
23.05.1835
Сын: Украинский Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Украинская Анна
Рождение ребёнка
С 1845 по 1846
Дочь: Украинская Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Украинская Анна
Смерть
Неизвестно