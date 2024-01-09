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Украинский Ефим Яковлевич

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

С 1805 по 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1781 по 1782 г.р.

Мать

Не указана

Жена

С 1807 по 1808 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1805 по 1806

Отец: Украинский Яков Трофимович

Мать: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка по Талам 1850
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Украинская Анна

Рождение ребёнка
С 1827 по 1828

Дочь: Украинская Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Украинская Анна

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1835

Сын: Украинский Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Украинская Анна

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1845 по 1846

Дочь: Украинская Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Украинская Анна

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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