Украинская Анна
Место рождения
Дата рожденияС 1807 по 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1807 по 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1827 по 1828
Дочь: Украинская Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Украинский Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
23.05.1835
Сын: Украинский Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Украинский Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
С 1845 по 1846
Дочь: Украинская Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Украинский Ефим Яковлевич
Смерть
Неизвестно