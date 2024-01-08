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Украинская Анна

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

С 1807 по 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1805 по 1806 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
С 1807 по 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Украинский Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
С 1827 по 1828

Дочь: Украинская Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Украинский Ефим Яковлевич

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1835

Сын: Украинский Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Украинский Ефим Яковлевич

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1845 по 1846

Дочь: Украинская Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Украинский Ефим Яковлевич

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

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