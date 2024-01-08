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Украинский Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1813 по 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1813 по 1814

Отец: Украинский Яков Трофимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Украинская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Украинская Татьяна

Рождение ребёнка
С 1834 по 1835

Дочь: Украинская Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Украинская Татьяна

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1836

Сын: Украинский Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Украинская Татьяна

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1840 по 1841

Дочь: Украинская Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Украинская Татьяна

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1841 по 1842

Дочь: Украинская Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Украинская Татьяна

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.01.1846

Сын: Украинский Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Украинская Татьяна

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1847

Сын: Украинский Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Украинская Татьяна

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

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