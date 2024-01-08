Украинский Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1813 по 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
С 1813 по 1814
Отец: Украинский Яков Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Украинская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Украинская Татьяна
Рождение ребёнка
С 1834 по 1835
Дочь: Украинская Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Украинская Татьяна
Рождение ребёнка
27.04.1836
Сын: Украинский Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Украинская Татьяна
Рождение ребёнка
С 1840 по 1841
Дочь: Украинская Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Украинская Татьяна
Рождение ребёнка
С 1841 по 1842
Дочь: Украинская Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Украинская Татьяна
Рождение ребёнка
08.01.1846
Сын: Украинский Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Украинская Татьяна
Рождение ребёнка
29.01.1847
Сын: Украинский Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Украинская Татьяна
Смерть
Неизвестно