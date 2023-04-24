Анастасов Тихон Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1868 ст.
Отец: Анастасов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
30.03.1895 ст.
Дочь: Анастасова Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Анастасова Агриппина Гавриловна
Восприемники: крестьянин Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Золотого Лукин Иван Максимович и Саратовская мещанка девица Сутырина Анастасия Павловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/... Показать все
Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.
Дочь: Анастасова Александра Тихоновна
Мать ребёнка: Анастасова Агриппина Гавриловна
Восприемники: Нижегородской губернии, Макарьевского уезда, села Великовского отставной унтер-офицер Евфим Иванов Ершов и Астраханской губернии, Енотаевского уезда, села Никольского жена унтер-офицера ... Показать все
Бракосочетание
31.10.1905 ст.
Жених: Поселянин Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Елшанки Тихон Иванович Анастасов вторым браком - 37 лет Невеста: Крестьянка Казанской губернии, Чистопольского уезда, Богородской волос... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1908 ст.
Сын: Анастасов Александр Тихонович
Мать ребёнка: Анастасова Мария Федоровна
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Пензенской губернии, Чембарского уезда села Троицкое Афанасий Александрович Захаров и крестьянка Симбирской губернии, Алатырского уезда села Гулюшево Елена Стефановна Сударчи... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1909 ст.
Дочь: Анастасова Евгения Тихоновна
Мать ребёнка: Анастасова Мария Федоровна
Восприемники: Петухов Федор Степанович и Гаранина Елизавета Касьяновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-729-op-3-d-80 файл 139 номер 145
Рождение ребёнка
07.01.1912 ст.
Сын: Анастасов Георгий Тихонович
Мать ребёнка: Анастасова Мария Федоровна
Восприемники: крестьянин Нижегородской губернии, Макарьевского уезда, Кадницкой волости и села Федор Семенович Петухов и Астраханская мещанка Вера Виссарионовна Трифонова https://rodoslovnaya.astrobl.... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1914 ст.
Дочь: Анастасов Григорий Тихонович
Мать ребёнка: Анастасова Мария Федоровна
Восприемники: крестьянин Нижегородской губернии, Макарьевского уезда, Кадницкой волости и села Федор Семенович Петухов и и крестьянка Симбирской губернии, Алатырского уезда села Гулюшево Елена Стефан... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1916 ст.
Сын: Анастасов Михаил Тихонович
Мать ребёнка: Анастасова Мария Федоровна
Восприемники: Казанской губернии Мамадышского уезда села Старая Икшурма крестьянин Фелоров Марк Федорович и Астраханская мещанка Анна Ивановна Лемешева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-729-op... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1917 ст.
Дочь: Анастасова Татьяна Тихоновна
Мать ребёнка: Анастасова Мария Федоровна
Восприемники: крестьянин Симбирской губернии, Сенгилевского уезда, Кузоватовской волости и села Петр Павлович Кузнецов и и Казанской губернии, Кузьмодемьяновская мещанка Надежда Константиновна Пахом... Показать все
Смерть
Неизвестно