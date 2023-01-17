Анастасов Александр Тихонович
Место рождения
Дата рождения09.03.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1908 ст.
Восприемники: крестьянин Пензенской губернии, Чембарского уезда села Троицкое Афанасий Александрович Захаров и крестьянка Симбирской губернии, Алатырского уезда села Гулюшево Елена Стефановна Сударчи... Показать все
Военная служба
29.07.1941
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Дата призыва 28.07.1941; 14.08.1941 Воинское звание мл. сержант; сержант Воинская часть 25 стрелковый полк 44 стрелковой дивизии 44 стрелковая дивизия
Пропал без вести (военное)
09.06.1942
09.06.1942 пропал без вести. Недавно на сайте https://pamyat-naroda.ru/heroes появились новые документы: 3 записи из картотеки ранений, две без даты Дата выбытия: 07.10.1942 Причина выбытия: выбыл в... Показать все
Смерть
Неизвестно