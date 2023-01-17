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Анастасов Александр Тихонович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

09.03.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1868 г.р.

Мать

Вычислено 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1908 ст.

Отец: Анастасов Тихон Иванович

Мать: Анастасова Мария Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Пензенской губернии, Чембарского уезда села Троицкое Афанасий Александрович Захаров и крестьянка Симбирской губернии, Алатырского уезда села Гулюшево Елена Стефановна Сударчи... Показать все
Военная служба
29.07.1941
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Дата призыва 28.07.1941; 14.08.1941 Воинское звание мл. сержант; сержант Воинская часть 25 стрелковый полк 44 стрелковой дивизии 44 стрелковая дивизия
Пропал без вести (военное)
09.06.1942
09.06.1942 пропал без вести. Недавно на сайте https://pamyat-naroda.ru/heroes появились новые документы: 3 записи из картотеки ранений, две без даты Дата выбытия: 07.10.1942 Причина выбытия: выбыл в... Показать все
Смерть
Неизвестно
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