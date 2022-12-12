Анастасова (Вдовина) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1905 ст.
Жених: Поселянин Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Елшанки Тихон Иванович Анастасов вторым браком - 37 лет Невеста: Крестьянка Казанской губернии, Чистопольского уезда, Богородской волос... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1908 ст.
Сын: Анастасов Александр Тихонович
Отец ребёнка: Анастасов Тихон Иванович
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Пензенской губернии, Чембарского уезда села Троицкое Афанасий Александрович Захаров и крестьянка Симбирской губернии, Алатырского уезда села Гулюшево Елена Стефановна Сударчи... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1909 ст.
Сын: Анастасов Евгений Тихонович
Отец ребёнка: Анастасов Тихон Иванович
Восприемники: Петухов Федор Степанович и Гаранина Елизавета Касьяновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-729-op-3-d-80 файл 139 номер 145
Рождение ребёнка
07.01.1912 ст.
Сын: Анастасов Георгий Тихонович
Отец ребёнка: Анастасов Тихон Иванович
Восприемники: крестьянин Нижегородской губернии, Макарьевского уезда, Кадницкой волости и села Федор Семенович Петухов и Астраханская мещанка Вера Виссарионовна Трифонова https://rodoslovnaya.astrobl.... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1914 ст.
Дочь: Анастасов Григорий Тихонович
Отец ребёнка: Анастасов Тихон Иванович
Восприемники: крестьянин Нижегородской губернии, Макарьевского уезда, Кадницкой волости и села Федор Семенович Петухов и и крестьянка Симбирской губернии, Алатырского уезда села Гулюшево Елена Стефан... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1916 ст.
Сын: Анастасов Михаил Тихонович
Отец ребёнка: Анастасов Тихон Иванович
Восприемники: Казанской губернии Мамадышского уезда села Старая Икшурма крестьянин Фелоров Марк Федорович и Астраханская мещанка Анна Ивановна Лемешева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-729-op... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1917 ст.
Дочь: Анастасова Татьяна Тихоновна
Отец ребёнка: Анастасов Тихон Иванович
Восприемники: крестьянин Симбирской губернии, Сенгилевского уезда, Кузоватовской волости и села Петр Павлович Кузнецов и и Казанской губернии, Кузьмодемьяновская мещанка Надежда Константиновна Пахом... Показать все
Смерть
Неизвестно