Анастасова (Вдовина) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасова (Вдовина) Мария Федоровна

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Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.10.1905 ст.

Муж: Анастасов Тихон Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: Поселянин Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Елшанки Тихон Иванович Анастасов вторым браком - 37 лет Невеста: Крестьянка Казанской губернии, Чистопольского уезда, Богородской волос... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1908 ст.

Сын: Анастасов Александр Тихонович

Отец ребёнка: Анастасов Тихон Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Пензенской губернии, Чембарского уезда села Троицкое Афанасий Александрович Захаров и крестьянка Симбирской губернии, Алатырского уезда села Гулюшево Елена Стефановна Сударчи... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1909 ст.

Сын: Анастасов Евгений Тихонович

Отец ребёнка: Анастасов Тихон Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Петухов Федор Степанович и Гаранина Елизавета Касьяновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-729-op-3-d-80 файл 139 номер 145
Рождение ребёнка
07.01.1912 ст.

Сын: Анастасов Георгий Тихонович

Отец ребёнка: Анастасов Тихон Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Нижегородской губернии, Макарьевского уезда, Кадницкой волости и села Федор Семенович Петухов и Астраханская мещанка Вера Виссарионовна Трифонова https://rodoslovnaya.astrobl.... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1914 ст.

Дочь: Анастасов Григорий Тихонович

Отец ребёнка: Анастасов Тихон Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Нижегородской губернии, Макарьевского уезда, Кадницкой волости и села Федор Семенович Петухов и и крестьянка Симбирской губернии, Алатырского уезда села Гулюшево Елена Стефан... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1916 ст.

Сын: Анастасов Михаил Тихонович

Отец ребёнка: Анастасов Тихон Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Казанской губернии Мамадышского уезда села Старая Икшурма крестьянин Фелоров Марк Федорович и Астраханская мещанка Анна Ивановна Лемешева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-729-op... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1917 ст.

Дочь: Анастасова Татьяна Тихоновна

Отец ребёнка: Анастасов Тихон Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Симбирской губернии, Сенгилевского уезда, Кузоватовской волости и села Петр Павлович Кузнецов и и Казанской губернии, Кузьмодемьяновская мещанка Надежда Константиновна Пахом... Показать все
Смерть
Неизвестно
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