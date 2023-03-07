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Анастасов Георгий Тихонович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

07.01.1912 ст.

Дата смерти

29.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1868 г.р.

Мать

Вычислено 1884 г.р.

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1912 ст.

Отец: Анастасов Тихон Иванович

Мать: Анастасова Мария Федоровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Нижегородской губернии, Макарьевского уезда, Кадницкой волости и села Федор Семенович Петухов и Астраханская мещанка Вера Виссарионовна Трифонова https://rodoslovnaya.astrobl.... Показать все
Военная служба
1941
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место призыва: Сталинградский ОВК, Сталинградская обл. Воинское звание: сержант. Командир отделения Воинская часть 52 стрелковая дивизия 431 стрелковый полк 52 стрелковой дивизии (II)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасова Мария Ивановна

Смерть
29.02.1944
Червоноконстантиновка, Кіровоградська область
Страна захоронения: Украина Регион захоронения: Кировоградская обл. Место захоронения: Петровский р-н, с. Червоноконстантиновка, юго-восточная часть села, 100 м от сельского совета Могила: могила 455 ... Показать все
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