Анастасов Георгий Тихонович
Место рождения
Дата рождения07.01.1912 ст.
Дата смерти29.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1912 ст.
Восприемники: крестьянин Нижегородской губернии, Макарьевского уезда, Кадницкой волости и села Федор Семенович Петухов и Астраханская мещанка Вера Виссарионовна Трифонова https://rodoslovnaya.astrobl.... Показать все
Военная служба
1941
Место призыва: Сталинградский ОВК, Сталинградская обл. Воинское звание: сержант. Командир отделения Воинская часть 52 стрелковая дивизия 431 стрелковый полк 52 стрелковой дивизии (II)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.02.1944
Червоноконстантиновка, Кіровоградська область
Страна захоронения: Украина Регион захоронения: Кировоградская обл. Место захоронения: Петровский р-н, с. Червоноконстантиновка, юго-восточная часть села, 100 м от сельского совета Могила: могила 455 ... Показать все