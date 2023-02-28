Анастасова Агриппина Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
30.03.1895 ст.
Дочь: Анастасова Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Анастасов Тихон Иванович
Восприемники: крестьянин Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Золотого Лукин Иван Максимович и Саратовская мещанка девица Сутырина Анастасия Павловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/... Показать все
Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.
Дочь: Анастасова Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Анастасов Тихон Иванович
Восприемники: Нижегородской губернии, Макарьевского уезда, села Великовского отставной унтер-офицер Евфим Иванов Ершов и Астраханской губернии, Енотаевского уезда, села Никольского жена унтер-офицера ... Показать все
Смерть
Неизвестно