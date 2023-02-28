Анастасова Агриппина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасова Агриппина Гавриловна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1890

Муж: Анастасов Тихон Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
30.03.1895 ст.

Дочь: Анастасова Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Анастасов Тихон Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Золотого Лукин Иван Максимович и Саратовская мещанка девица Сутырина Анастасия Павловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/... Показать все
Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.

Дочь: Анастасова Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Анастасов Тихон Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Нижегородской губернии, Макарьевского уезда, села Великовского отставной унтер-офицер Евфим Иванов Ершов и Астраханской губернии, Енотаевского уезда, села Никольского жена унтер-офицера ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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