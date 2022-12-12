Анастасова Александра Тихоновна
Место рождения
Дата рождения10.04.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1897 ст.
Восприемники: Нижегородской губернии, Макарьевского уезда, села Великовского отставной унтер-офицер Евфим Иванов Ершов и Астраханской губернии, Енотаевского уезда, села Никольского жена унтер-офицера ... Показать все
Смерть
Неизвестно