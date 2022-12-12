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Анастасова Александра Тихоновна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

10.04.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1868 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1897 ст.

Отец: Анастасов Тихон Иванович

Мать: Анастасова Агриппина Гавриловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Нижегородской губернии, Макарьевского уезда, села Великовского отставной унтер-офицер Евфим Иванов Ершов и Астраханской губернии, Енотаевского уезда, села Никольского жена унтер-офицера ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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