Емельянова Пелагея Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Пелагея Ефимовна

Место рождения

Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Между 1850 и 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
15.01.1870 ст.

Муж: Емельянов Александр Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: села Рождествина крестьянин Стефан Андреевич [Осипов] и деревни Борисова крестьянин Василий Иванович, по невесте: села Будовского крестьянин Егор Григорьевич и ... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1870 ст.

Дочь: Емельянова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.08.1870 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянская девица Агафья Поликарповна Источник: ГАЯО Метрические книги церквей ... Показать все
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 20 лет, муж - Александр Иванович, 18 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556.... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1871 ст.

Сын: Емельянов Никита / Аникита Александрович

Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.08.1871 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - Переславский мещанин Ипполит Кириллович Жирков/Жирнов и села Рождествина крестьянс... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1873 ст.

Дочь: Матрона Александровна

Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 05.11.1873 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Алексина временно обязанный г-ну Палы...ву крестьянин Абрамий Иванович Источ... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1876 ст.

Дочь: Емельянов Василий Александрович

Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
близнецы дата крещения - 04.03.1876 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Андрей Фокеевич и Наталья Миха... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1876 ст.

Сын: Емельянов Герасим Александрович

Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
близнецы дата крещения - 04.03.1876 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Андрей Фокеевич и Наталья Миха... Показать все
Рождение ребёнка
17.05.1878 ст.

Сын: Емельянов Константин Александрович

Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 18.05.1878 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Ефим Львович [Гулянцев] и Е... Ивановна... Показать все
Рождение ребёнка
16.05.1880 ст.

Сын: Емельянов Константин Александрович

Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 17.05.1880 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иуда Иванович [Емельянов] и девка Агафья Поликаровна Исто... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1883 ст.

Сын: Емельянов Иван Александрович

Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 30.08.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Аникита Александрович и Матрона Алексан... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1886 ст.

Сын: Емельянов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 17.08.1886 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Ефрем Фотьевич Лазарев и села Давыдова крестья... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1889 ст.

Дочь: Емельянова Марфа Александровна

Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество матери - Герасимовна. дата крещения - 24.06.1889 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села кресть... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1890 ст.

Дочь: Емельянова Стефанида Александровна

Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 07.11.1890 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Аникита Александрович Емельянов и кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно
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