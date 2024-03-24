Емельянова Пелагея Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1850 и 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Емельянова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович
Сын: Емельянов Никита / Аникита Александрович
Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович
Дочь: Матрона Александровна
Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович
Дочь: Емельянов Василий Александрович
Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович
Сын: Емельянов Герасим Александрович
Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович
Сын: Емельянов Константин Александрович
Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович
Сын: Емельянов Константин Александрович
Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович
Сын: Емельянов Иван Александрович
Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович
Сын: Емельянов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович
Дочь: Емельянова Марфа Александровна
Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович
Дочь: Емельянова Стефанида Александровна
Отец ребёнка: Емельянов Александр Иванович