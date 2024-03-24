Емельянова Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения19.08.1870 ст.
Дата смерти23.08.1870 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
19.08.1870 ст.
дата крещения - 19.08.1870 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянская девица Агафья Поликарповна Источник: ГАЯО Метрические книги церквей ... Показать все
Смерть
23.08.1870 ст.
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 4х дней причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1870 год Фонд № 1550. Оп.1... Показать все