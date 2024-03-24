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Емельянов Герасим Александрович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.03.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Между 1850 и 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
03.03.1876 ст.

Отец: Емельянов Александр Иванович

Мать: Емельянова Пелагея Ефимовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
близнецы дата крещения - 04.03.1876 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Андрей Фокеевич и Наталья Миха... Показать все
Смерть
Неизвестно
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