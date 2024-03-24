Емельянов Герасим Александрович
Место рождения
Дата рождения03.03.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
03.03.1876 ст.
близнецы дата крещения - 04.03.1876 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Андрей Фокеевич и Наталья Миха... Показать все
Смерть
Неизвестно