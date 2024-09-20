Емельянов Михаил Герасимович
Место рождения
Дата рождения03.09.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1913 ст.
дата крещения - 03.09.1913 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Иоанн Герасимович Емельянов Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Упоминание
05.08.1940
Запись в МК: выд 5/VIII-40(?)
Призыв на военную службу
?.03.1941
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Место призыва: Переславский РВК, Ярославская обл., Переславский р-н Дата поступления на службу: __.03.1941
Военная служба
С ?.03.1941
Воинское звание: красноармеец. гв. ефрейтор Должность: телефонист Воинская часть: 860 артиллерийский полк 310 стрелковая Новгородская дивизия Карельского фронта
Вступление в партию
1944
канд. ВКП(б) с 1944г.
Подвиг
04.07.1944
Палалахта, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Телефониста красноармейца – Емельянова Михаила Герасимовича за то, что он в боях в районе дер. Палалахта Карело-Финской ССР 4 июля 1944 года проявил исключительную отвагу и мужество. Обслуживая линию ... Показать все
Военная награда
22.07.1944
Наименование награды: Медаль «За отвагу» Приказ подразделения № 27/н от 22.07.1944 Издан: 860 ап 310 сд Карельского фронта
Смерть
Неизвестно