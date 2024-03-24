Емельянов Никита / Аникита Александрович
Место рождения
Дата рождения05.08.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
05.08.1871 ст.
дата крещения - 06.08.1871 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - Переславский мещанин Ипполит Кириллович Жирков/Жирнов и села Рождествина крестьянс... Показать все
Восприемник
29.08.1883 ст.
Восприемник у Емельянова Ивана Александровича
Восприемник
06.11.1890 ст.
Восприемник у Емельяновой Стефаниды Александровны
Смерть
Неизвестно