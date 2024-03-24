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Емельянов Константин Александрович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

16.05.1880 ст.

Дата смерти

29.07.1882 ст.

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Между 1850 и 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1880 ст.

Отец: Емельянов Александр Иванович

Мать: Емельянова Пелагея Ефимовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 17.05.1880 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иуда Иванович [Емельянов] и девка Агафья Поликаровна Исто... Показать все
Смерть
29.07.1882 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 30.07.1882 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 3 года причина - от поноса Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1... Показать все
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