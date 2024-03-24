Емельянов Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения16.05.1880 ст.
Дата смерти29.07.1882 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
16.05.1880 ст.
дата крещения - 17.05.1880 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Иуда Иванович [Емельянов] и девка Агафья Поликаровна Исто... Показать все
Смерть
29.07.1882 ст.
дата погребения - 30.07.1882 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 3 года причина - от поноса Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1... Показать все