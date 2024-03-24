(Емельянова) Матрона Александровна
Место рождения
Дата рождения04.11.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
04.11.1873 ст.
дата крещения - 05.11.1873 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Алексина временно обязанный г-ну Палы...ву крестьянин Абрамий Иванович Источ... Показать все
Восприемник
29.08.1883 ст.
Восприемник у Емельянова Ивана Александровича
Восприемник
22.06.1889 ст.
Восприемник у Емельяновой Марфы Александровны
Смерть
Неизвестно