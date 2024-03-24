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(Емельянова) Матрона Александровна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

04.11.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Между 1850 и 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1873 ст.

Отец: Емельянов Александр Иванович

Мать: Емельянова Пелагея Ефимовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 05.11.1873 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Алексина временно обязанный г-ну Палы...ву крестьянин Абрамий Иванович Источ... Показать все
Восприемник
29.08.1883 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Емельянова Ивана Александровича
Восприемник
22.06.1889 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Емельяновой Марфы Александровны
Смерть
Неизвестно
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