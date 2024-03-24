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Емельянов Константин Александрович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.05.1878 ст.

Дата смерти

28.03.1879 ст.

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Между 1850 и 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
17.05.1878 ст.

Отец: Емельянов Александр Иванович

Мать: Емельянова Пелагея Ефимовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 18.05.1878 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Ефим Львович [Гулянцев] и Е... Ивановна... Показать все
Смерть
28.03.1879 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 30.03.1879 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 год причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все
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