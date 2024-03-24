Емельянов Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения17.05.1878 ст.
Дата смерти28.03.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1878 ст.
дата крещения - 18.05.1878 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Ефим Львович [Гулянцев] и Е... Ивановна... Показать все
Смерть
28.03.1879 ст.
дата погребения - 30.03.1879 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 год причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все