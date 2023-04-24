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Лукьянчиков Андрей Сергеевич

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Место рождения

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

10.08.1902

Дата смерти

25.04.1988

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1902 г.р.
1906 г.р.

Дети

1923 г.р.
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1927 г.р.
1933 г.р.
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Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1902

Отец: Лукьянчиков Сергей Иванович

Мать: Лукьянчикова Надежда Егоровна

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Между 1921 и 1922

Жена: Лукьянчикова Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Нина Андреевна

Мать ребёнка: Лукьянчикова Прасковья Филипповна

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянчикова Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
28.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянчикова Прасковья Филипповна

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
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Рождение ребёнка
1927

Дочь: Зинаида Андреевна

Мать ребёнка: Лукьянчикова Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Лукьянчиков Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: Лукьянчикова Елена Павловна

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянчикова Елена Павловна

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.01.1939

Дочь: Копцова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Лукьянчикова Елена Павловна

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянчикова Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянчикова Елена Павловна

Смерть
25.04.1988
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