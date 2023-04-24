Лукьянчиков Андрей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения10.08.1902
Дата смерти25.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1902
Бракосочетание
Между 1921 и 1922
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Нина Андреевна
Мать ребёнка: Лукьянчикова Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
07.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянчикова Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
28.11.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянчикова Прасковья Филипповна
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Лукьянчикова Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Лукьянчиков Геннадий Андреевич
Мать ребёнка: Лукьянчикова Елена Павловна
Рождение ребёнка
07.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянчикова Елена Павловна
Рождение ребёнка
18.01.1939
Дочь: Копцова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Лукьянчикова Елена Павловна
Рождение ребёнка
11.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянчикова Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1988