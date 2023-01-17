Лукьянчикова (Черемисина) Прасковья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчикова (Черемисина) Прасковья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1902

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1902

Отец: Черемисин Филипп Васильев

Мать: Черемисина Евлампия Викулова

Бракосочетание
Между 1921 и 1922

Муж: Лукьянчиков Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Нина Андреевна

Отец ребёнка: Лукьянчиков Андрей Сергеевич

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянчиков Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
28.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянчиков Андрей Сергеевич

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Зинаида Андреевна

Отец ребёнка: Лукьянчиков Андрей Сергеевич

Смерть
1931
Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Ядринцево
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