Лукьянчикова (Черемисина) Прасковья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1902
Дата смерти1931
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1902
Бракосочетание
Между 1921 и 1922
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Нина Андреевна
Отец ребёнка: Лукьянчиков Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
07.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянчиков Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
28.11.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянчиков Андрей Сергеевич
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Рождение ребёнка
1927
Дочь: Зинаида Андреевна
Отец ребёнка: Лукьянчиков Андрей Сергеевич
Смерть
1931
Ядринцево