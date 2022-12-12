(Лукьянчикова) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лукьянчикова) Нина Андреевна

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Место рождения

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Лукьянчиков Андрей Сергеевич

Мать: Лукьянчикова Прасковья Филипповна

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1923
Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
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