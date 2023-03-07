Лукьянчикова (Дронова) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчикова (Дронова) Елена Павловна

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Место рождения

Александровка, Омский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

10.06.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

1933 г.р.
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1939 г.р.
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Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1906

Отец: Дронов Павел Федоров

Мать: Дронова Александра Андреевна

Александровка, Омский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1933

Сын: Лукьянчиков Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Лукьянчиков Андрей Сергеевич

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянчиков Андрей Сергеевич

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.01.1939

Дочь: Копцова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Лукьянчиков Андрей Сергеевич

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянчиков Андрей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянчиков Андрей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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