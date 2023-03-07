Лукьянчикова (Дронова) Елена Павловна
Место рождения
Дата рождения10.06.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1906
Отец: Дронов Павел Федоров
Рождение ребёнка
1933
Сын: Лукьянчиков Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Лукьянчиков Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
07.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянчиков Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
18.01.1939
Дочь: Копцова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Лукьянчиков Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
11.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянчиков Андрей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно