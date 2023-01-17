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Лукьянчиков Сергей Иванович

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Место рождения

Обоянь, Россия

Дата рождения

1859

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Лукьянчиков Иван

Мать: ?

Обоянь, Россия
Бракосочетание
17.01.1888

Жена: Лукьянчикова Надежда Егоровна

Александровка, Омский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1888

Сын: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич

Мать ребёнка: Лукьянчикова Надежда Егоровна

Александровка, Омский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Лукьянчиков Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Лукьянчикова Надежда Егоровна

Александровка, Омский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1892

Сын: Лукьянчиков Ефим Сергеевич

Мать ребёнка: Лукьянчикова Надежда Егоровна

Александровка, Омский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1895

Сын: Лукьянчиков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Лукьянчикова Надежда Егоровна

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Ядринцево
Рождение ребёнка
10.08.1902

Сын: Лукьянчиков Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Лукьянчикова Надежда Егоровна

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лукьянчиков Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Лукьянчикова Надежда Егоровна

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Ядринцево
Смерть
1918
Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Ядринцево
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