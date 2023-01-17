Лукьянчиков Сергей Иванович
Место рожденияОбоянь, Россия
Дата рождения1859
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Лукьянчиков Иван
Мать: ?
Обоянь, Россия
Бракосочетание
17.01.1888
Рождение ребёнка
15.06.1888
Сын: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич
Мать ребёнка: Лукьянчикова Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Лукьянчиков Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Лукьянчикова Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Лукьянчиков Ефим Сергеевич
Мать ребёнка: Лукьянчикова Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
12.01.1895
Сын: Лукьянчиков Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Лукьянчикова Надежда Егоровна
Ядринцево
Рождение ребёнка
10.08.1902
Сын: Лукьянчиков Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Лукьянчикова Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лукьянчиков Егор Сергеевич
Мать ребёнка: Лукьянчикова Надежда Егоровна
Ядринцево
Смерть
1918
Ядринцево