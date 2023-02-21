Лукьянчикова (Кружалина) Надежда Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчикова (Кружалина) Надежда Егоровна

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Место рождения

Московская губерния, Дмитриевский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Кружалин Егор Степанов

Мать: Кружалина Прасковья Сергеевна

Московская губерния, Дмитриевский уезд
Бракосочетание
17.01.1888

Муж: Лукьянчиков Сергей Иванович

Александровка, Омский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1888

Сын: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич

Отец ребёнка: Лукьянчиков Сергей Иванович

Александровка, Омский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Лукьянчиков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Лукьянчиков Сергей Иванович

Александровка, Омский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1892

Сын: Лукьянчиков Ефим Сергеевич

Отец ребёнка: Лукьянчиков Сергей Иванович

Александровка, Омский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1895

Сын: Лукьянчиков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Лукьянчиков Сергей Иванович

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Ядринцево
Рождение ребёнка
10.08.1902

Сын: Лукьянчиков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Лукьянчиков Сергей Иванович

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лукьянчиков Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Лукьянчиков Сергей Иванович

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Ядринцево
Смерть
1947
Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
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