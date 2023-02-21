Лукьянчикова (Кружалина) Надежда Егоровна
Место рожденияМосковская губерния, Дмитриевский уезд
Дата рождения1872
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Московская губерния, Дмитриевский уезд
Бракосочетание
17.01.1888
Рождение ребёнка
15.06.1888
Сын: Лукьянчиков Кузьма Сергеевич
Отец ребёнка: Лукьянчиков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Лукьянчиков Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Лукьянчиков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Лукьянчиков Ефим Сергеевич
Отец ребёнка: Лукьянчиков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1895
Сын: Лукьянчиков Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Лукьянчиков Сергей Иванович
Ядринцево
Рождение ребёнка
10.08.1902
Сын: Лукьянчиков Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Лукьянчиков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лукьянчиков Егор Сергеевич
Отец ребёнка: Лукьянчиков Сергей Иванович
Ядринцево
Смерть
1947