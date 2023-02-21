Кружалин Егор Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кружалин Егор Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Лукьянчикова Надежда Егоровна

Мать ребёнка: Кружалина Прасковья Сергеевна

Московская губерния, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1888

Дочь: Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Кружалина Прасковья Сергеевна

деревня Надеждино, Тюкалинский уезд, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена

Мать ребёнка: Кружалина Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кружаев Алексей

Мать ребёнка: Кружалина Прасковья Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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