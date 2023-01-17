Лукьянчиков Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчиков Иван Сергеевич

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Место рождения

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

12.01.1895

Дата смерти

03.07.1958

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1895

Отец: Лукьянчиков Сергей Иванович

Мать: Лукьянчикова Надежда Егоровна

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Ядринцево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянчикова Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянчикова Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянчикова Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянчикова Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянчикова Ефросинья Андреевна

Смерть
03.07.1958
Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
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