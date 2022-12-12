Лукьянчикова Ефросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчикова Ефросинья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1900

Дата смерти

06.05.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянчиков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянчиков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянчиков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянчиков Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянчиков Иван Сергеевич

Смерть
06.05.1971
Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
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