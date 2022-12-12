Лукьянчикова Ефросинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1900
Дата смерти06.05.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.1971
Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область