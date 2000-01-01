Кружалина Прасковья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Лукьянчикова Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Кружалин Егор Степанов
Московская губерния, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1888
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Кружалин Егор Степанов
деревня Надеждино, Тюкалинский уезд, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кружаев Алексей
Отец ребёнка: Кружалин Егор Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена
Отец ребёнка: Кружалин Егор Степанов
Смерть
Неизвестно